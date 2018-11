Vicenza, Pasini: "Il pubblico ci ha dato una mano"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore del Vicenza Nicola Pasini commenta, ai canali ufficiali del club, la vittoria di misura sulla Sambenedettese: “Il primo tempo siamo stati bravi a gestire la partita andando in vantaggio, gli ultimi venti minuti ci siamo allungati un po’. Anche in campo ci siamo accorti che nel momento di difficoltà il pubblico ci è stato vicino e ci ha sostenuto ancora di più per portare a casa questa vittoria. Stanco? E’ forte fisicamente e ha qualità, veniva da un periodo positivo, ma siamo stati bravi nel controllarlo. Giacomelli ha realizzato un grande gol, è in uno stato strepitoso e deve continuare così. Siamo un grande gruppo e lui ci ha abituato subito bene”, le sue parole.