Vicenza, Ragazzi: "Protocollo presenta delle criticità. Ma devo provare ad applicarlo"

vedi letture

Il responsabile sanitario del Vicenza Giovanni Ragazzi ha parlato al Corriere del Veneto del protocollo sanitario e di come vada rivisto nelle sue criticità: “Il mio ruolo mi impone di provare ad applicare il protocollo sanitario anche se presenta alcune criticità. È stato predisposto da persone con esperienza e competenza ai massimi livelli e io da medico sportivo posso solo sottolineare quali sono le difficoltà nell'attuarlo. - continua Ragazzi – Non sta a me dire se il campionato dovrà fermarsi o meno per questo, saranno le società a valutare se c'è la sostenibilità economica per affrontare questo protocollo”.