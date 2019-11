Fonte: https://www.lrvicenza.net/

© foto di Federico Gaetano

Venezia nel cuore. Venezia è un patrimonio di tutti, unico al mondo. Una città che con il suo territorio sta affrontando le conseguenze di una catastrofe.

In segno di solidarietà domani i giocatori di LR Vicenza e Ravenna scenderanno in campo indossando delle speciali t-shirt che racchiudono il messaggio lanciato dalla Città di Venezia, in una campagna di sensibilizzazione iniziata nelle ore successive allo stato di emergenza.

Un messaggio che vogliamo condividere per un aiuto alla ripresa delle attività economiche, sociali e culturali, per far sentire la nostra vicinanza a tutti i territori veneti colpiti.

Si può contribuire con un aiuto attraverso un versamento al c/c intestato a:

Comune di Venezia-Emergenza acqua alta

Causale: contributo emergenza acqua

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767

BIC: BCITITMM