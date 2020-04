Vicenza, Rigoni: "Siamo sportivi e vorremmo vincere sul campo. Non nelle riunioni"

Il centrocampista del Vicenza Luca Rigoni ha parlato del campionato di Serie C che ormai è da considerarsi terminato: “Spesso mi sento con mio fratello Nicola, entrambi condividiamo le preoccupazioni e cerchiamo di capire come si ripartirà. Il Vicenza si merita la prima posizione, ma vogliamo tornare a giocare perché siamo sportivi, ci piace uscire vincitori dal campo e non dalle riunioni. - continua Rigoni – Ritorno a Vicenza? L’ho fatto per amore per la città, stima verso Rosso e voglia di essere allenato dal maestro Di Carlo. E poi, qualsiasi sia la categoria, per noi Rigoni il calcio è divertimento, non poteva capitarci nulla di più bello che far della nostra passione un lavoro”.