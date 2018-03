Vicenza, Romizi: "Tagliarci lo stipendio? Il contratto andrebbe rispettato"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Vicenza Marco Romizi ha parlato a Trivenetogoal.it del momento societario e della richiesta alla squadra di abbassarsi lo stipendio per diminuire del 20% il monte ingaggi: “Noi siamo lavoratori e il contratto andrebbe rispettato, col curatore lavoreremo per stimolare la parte ricca della provincia di Vicenza che purtroppo non ha risposto agli appelli. I semplici tifosi hanno dimostrato il loro affetto donando denaro in massa al contrario di quegli imprenditori che avrebbero potuto fare molto di più. Nel caso le cose si mettessero male potremmo pensare di rinunciare a parte dello stipendio. - continua Romizi – Confido ancora negli industriali del territorio e confido che aiutino questa società”.