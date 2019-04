Vicenza, Rossi: "Felice di far parte del futuro del club biancorosso"

© foto di Federico De Luca

Paolo Rossi, ambasciatore del Lanerossi Vicenza, ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale su Facebook dopo la sua partecipazione al Vinitaly di Verona dove ha rilasciato alcune dichiarazioni lusinghiere nei confronti degli scaligeri ("Spero possano andare in Serie A") storici rivali della piazza biancorossa: “Ho sempre tifato per ogni squadra e ogni città nella quale ho giocato, perché ognuna di esse mi ha regalato delle emozioni. Ma nel mio cuore c’è il Vicenza e sono contento di poter far parte del futuro del club biancorosso e spero di poter scrivere nuove pagine di storia come fatto in passato. Grazie a questa squadra straordinaria, ai suoi tifosi, alla dirigenza tutta. Che la magia continui".