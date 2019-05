© foto di Uff. Stampa Bassano Virtus

Stefano Rosso, presidente del LR Vicenza V., ospite di 'Rigorosamente Calcio' su TvA Vicenza ha parlato della fine della regular season e quindi dei playoff. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com: "Ora inizia un nuovo campionato, lo vince chi sta meglio. Fedeli (presidente Samb, ndr) non vuole incontrarci? E' scaramantico e ci vuole evitare. Quanto crediamo ai playoff? Noi abbiamo l'obbligo di crederci. Chi non ci crede, mi fa sorridere. Abbiamo un'opportunità enorme, Monza permettendo (impegnata nella finale di Coppa e che potrebbe sparigliare le carte dei playoff nel Girone B, ndr), abbiamo anche la possibilità di giocare in casa. La semifinale di Coppa col Monza? Non mi piace parlare dell'arbitraggio, il Vicenza in quella doppia prestazione meritava il passaggio del turno, poi gli episodi ci sono girati contro. Penso sia corretto dire che la squadra avrebbe potuto dimostrare il suo valore arrivando in finale di Coppa, quel valore che non è riuscita a dimostrare nel corso del campionato".