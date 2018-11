Vicenza, Rosso: "Abbiamo un piano per arrivare in Serie A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron del Vicenza Renzo Rosso è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24: "Ieri non è stata una bella giornata per me dal punto di vista calcistico perché il Vicenza ha perso e il Milan ha pareggiato. Io sto con il mio mister perché lo conosco bene, è una bella persona e so come lavora, ha fatto tanto con le risorse che ha, sa creare un team pazzesco. Contro il Monza sembravamo il Real Madrid, peccato che ieri non sia stato così. La città merita di arrivare in alto, abbiamo fatto un business plan e pensiamo di arrivare alla categoria più alta, sto coinvolgendo la città e sto coinvolgendo un pool di imprenditori vicentini, i più bravi, i più fighi, per poter ambire a fare qualcosa di veramente importante. Nelle prossime settimane ci saranno grandi novità. La gente ci vuole bene, abbiamo un pubblico che canta dall'inizio alla fine, è qualcosa di magico".