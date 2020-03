Vicenza, Rosso: "Anche se si iniziasse a maggio credo che si possa chiudere la stagione"

vedi letture

Per fare compagnia ai propri tifosi, con una diretta Instagram sul profilo ufficiale del club, il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha fatto il punto della situazione in questo lungo periodo di stop forzato: "La sosta è sicuramente un rischio, non è facile fare una pausa forzata in primavera, nella preparazione nessuno ha mai valutato la possibilità di qualcosa del genere. E’ una condizione che però riguarda tutti, avere una squadra con una panchina lunga potrebbe essere un vantaggio da questo punto di vista. Al "Menti" ci sono operatori che stanno lavorando sul campo, stiamo approfittando di questa pausa per cercare di dargli un po’ di ossigeno, più in là si va nel tempo più le condizioni climatiche saranno favorevoli, poi ovviamente non sarà facile perché dovremo giocare ogni tre giorni noi e anche l’Arzignano, pertanto il campo sarà sottoposto a grande stress. Ringrazio tutti gli operatori per il lavoro che stanno facendo anche in questi giorni”.

E più nel dettaglio sullo stop: "La scelta di fermare il calcio è assolutamente corretta. La FIGC ha tutti gli interessi di arrivare a concludere il campionato, probabilmente si arriverà fino al termine ultimo del 30 giugno. Anche se si iniziasse a maggio credo che si possa chiudere tranquillamente la stagione. Noi la programmazione per la serie B pensiamo di averla già iniziata l’anno scorso, abbiamo dei giocatori importanti con un profilo da Serie B, però mancano ancora 11 partite, il campionato quindi è ancora tutto da vincere. Con questo blocco dei campionati ci saranno molte incertezze, sappiamo che abbiamo un gruppo di persone importanti sia a livello societario che tecnico, che daranno tutto per ottenere grandi risultati. Alla ripresa del campionato penso che mangeremo l’erba dalla voglia di ritornare in campo. Finora noi non abbiamo disputato gare a porte chiuse e non so se capiterà, vedremo e se qualora alla ripresa fosse così cercheremo il modo di venire incontro ai nostri abbonati”.

Conclude poi: "Dove saremo tra dieci anni? Spero più in alto possibile. E’ quello che vogliamo per la città, per l’impegno che ci mettono tutte le parti in causa. E’ giusto per noi, per voi, per i nostri soci che si sono imbarcati in un progetto di lungo termine e poi è bello per tutti vedere un club che ha fatto la storia del calcio italiano tornare a rivestire un ruolo importante nel calcio che conta. Ci saranno sicuramente momenti difficili ma la cosa che ho imparato in questo anno e mezzo è che qui ci sono le basi per poter fare bene. Voi amate il Vicenza e i tifosi sono la nostra prima grande risorsa, spero che continuerete a stare al nostro fianco anche quando le cose non andranno bene, come avete fatto finora, perché arriveranno anche quei momenti. I forti non si vedono quando le cose vanno bene ma quando le cose vanno male, perché sono in grado di unirsi, diventare ancora più compatti e andare oltre le difficoltà. Questo è un momento di difficoltà quindi stiamo uniti. State a casa e cercate di stare sereni. Spero di potervi vedere presto e di potervi abbracciare, vi faccio una promessa: alla prima gara in casa a porte aperte verrò in curva, così almeno ci sarà il modo di abbracciarsi anche fisicamente".