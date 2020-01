Vicenza, Rosso: "Ardemagni? Niente fretta, se deve arrivare arriverà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della vittoria sul Carpi, in casa Vicenza è patron Renzo Rosso a parlare ai microfoni di trivenetogoal.com: “Abbiamo vinto una grande battaglia, abbiamo meritato di vincerla. Il Carpi? Raccomando alla federazione di essere per un calcio pulito, loro fanno di tutto per innervosire il pubblico, è un demerito quando ci sono società che fanno fare questo tipo di calcio. Da questo lato penso che siamo all’opposto, voglio un calcio corretto. Ardemagni? Non siamo affannati a fare acquisti, se deve arrivare arriverà, vediamo questa settimana. Noi abbiamo una squadra unita con un gruppo pazzesco”.