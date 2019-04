Vicenza, Rosso: "Capite tante cose, persone giuste al posto giusto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quinto pareggio nelle ultime dieci giornate per il Vicenza Virtus di Colella. Contro la Ternana ieri al Menti i padroni di casa non sono riusciti a superare una rivale che non vince dallo scorso 27 dicembre. A fine gara arrivano le parole di Renzo Rosso, raccolte da TrivenetoGoal.it: "C’è tanto rammarico e ho capito anche tante cose per il futuro, oggi ho veramente capito tante cose. La cosa bella è che c’è comunque in ogni caso una squadra molto più unita e c’è un po’ più di determinazione. E sul contratto di Seeber in scadenza nel prossimo giugno… Vedremo vedremo, è tutto aperto, adesso nomineremo tutti gli amministratori della società. Gli investimenti? Non parlatemi di investimenti, la trovo veramente una cagata mostruosa con questi investimenti, io penso che bisogna scegliere la gente giusta al posto giusto, il problema degli investimenti anche in gennaio non c’era perché anche in gennaio hanno portato a casa quello che volevano, il problema degli investimenti non c’è, sono stanco di queste cose. Siamo una coalizione importante".