Vicenza, Rosso: "Dobbiamo restar uniti. Solo così possiamo vincere"

“Quello che avevamo ad inizio stagione, cercare di vincere tutte le partite! Non si deve mollare di un metro, anzi ora più che mai è il momento di dare il massimo perché la post season è un campionato a parte e vince chi sta meglio di gamba e di testa. Noi dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità (ed anche oltre) per farci trovare pronti per lo sprint finale”.

Stefano Rosso, presidente dell'LR Vicenza Virtus, ha concesso una lunga intervista al sito ufficiale del club biancorosso.

“Certamente nessuno è soddisfatto al 100% della nostra posizione in classifica, tutti sappiamo che questa squadra vale di più di dei punti fatti finora. Poi bisogna anche dire che abbiamo compiuto un percorso importante in Coppa, dove abbiamo fatto benissimo e meritavamo come minimo la finale!

Ma non conta ciò che è stato, conta il presente. Ed il presente dice che ci sono ancora cinque partite da vincere per conquistare i playoff. E vincere aiuta ad arrivare pronti a quel momento! Per vincere occorre creare le condizioni ideali per farlo, bisogna avere fame e focalizzarsi solo su quello. Invece spesso leggo di tutto e di più su passato e futuro. Io non ci sto a fare questi discorsi e mi meraviglio che trovino così ampio spazio. Se vogliamo andare avanti dobbiamo essere tutti uniti: società, squadra, tifosi e media, perché solo così si può vincere. Certe critiche verso la società portano solo a tumulti e non alla creazione di energia positiva che serve per arrivare alla costruzione di una mentalità vincente anche in campo”.

“Il club vuole arrivare dove merita di stare, ovvero in categoria superiore nel breve termine e nel medio deve puntare anche più in alto. Ma per fare questo serve il tempo giusto per fare le cose, la programmazione è fondamentale. Mi fa sorridere che tutti parlino della parte sportiva solamente, ma non si rendono conto che quella è solo una componente (essenziale) all’interno di un contesto decisamente più complesso. Il progetto azienda è ben più importante. Senza le risorse, le strutture ed i piani di crescita organica ci si fa solo del male, si buttano i soldi dalla finestra e ci si stanca. Chiaro che una società di calcio vive di risultati e senza di quelli il piano industriale non è fattibile, ma le due cose vanno in parallelo”.