Vicenza, Rosso: "È figo essere primi in classifica"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della cena di natale del Vicenza, come riferisce trivenetogoal.it, è intervenuto il patron del club Renzo Rosso: "È figo essere primi in classifica, voi giocatori avete la parte più bella. Vogliamo stare sempre più insieme e fare le cose con sostenibilità. Spero di poter attrarre altri soci, dobbiamo diventare di più la squadra della città. Più adesioni abbiamo, più forti e solidi siamo. Vogliamo assicurare alla città qualcosa di forte e solido. Grazie a tutti, ai soci, agli sponsor e a chi contribuisce per arrivare a dove siamo. Le richieste di Mimmo (Di Carlo, ndr) sono tecnicità e professionalità. Io tiro fuori i soldi ma se li è ciucciati Mimmo. Noi siamo arrivati ad avere 32 accordi firmati con le squadre dei paesi e dei villaggi della provincia, abbiamo il settore giovanile più grande d’Italia. Abbiamo 500 allenatori e 7 giocatori in Nazionale. Quando non sono allo stadio non ho il coraggio di guardare il telefono e di guardare come sta andando la squadra. Siamo primi? È figo, è bello: qualche tempo fa il Padova era 4 punti. Anche se sono padovano perdere col Padova mi ha fatto incazzare ma non mi preoccupa. È forte la Reggiana che gioca un grande calcio”.