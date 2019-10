Vicenza, Rosso: "Fino all'ultimo ho sperato in un passo falso del Padova"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron del Vicenza Renzo Rosso si gode il buon momento della squadra – seconda in classifica dopo la vittoria nel derby con l’Arzignano – anche se sorride a denti stretti quando gli si parla del Padova capolista: “Sono tre punti che vanno bene e oggi ci interessano quelli. L’Arzignano ha fatto una bella partita e gli va dato merito. Padova? Fino alla fine speravo in un passo falso, stavano pareggiando e a noi andava molto bene. - conclude Rosso come riporta Trivenetogoal.it - Non è successo, ma ci godiamo il momento e pensiamo subito alla prossima gara”.