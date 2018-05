Vicenza, Rosso ha depositato l'offerta per il club

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron di Diesel Renzo Rosso ha presentato nella giornata di oggi l'offerta per l'acquisto del Vicenza calcio presso il tribunale fallimentare. Lo riporta Trivenetogoal.it spiegando che invece da parte di Gerardo Meridio, avvocato riconducibile alla cordata di Samorì, non c'è stata alcuna offerta come spiegato anche dal diretto interessato: “Facciamo un passo indietro considerata la proposta di Rosso e ci rendiamo disponibili, assieme all’imprenditore trevigiano che affianca la nostra cordata, a collaborare col nuovo Vicenza”