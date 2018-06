Vicenza, Rosso pensa ad un ruolo per Paolo Rossi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel nuovo Vicenza guidato da Renzo Rosso ci potrebbe essere spazio per un grande e amatissimo ex della storia del club biancorosso. Si tratta, secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, di Paolo Rossi, ex Pallone d’Oro e con un passato a cinque stelle nel Lanerossi Vicenza dal 1976 al 1979. Risultano alcuni contatti in corso piuttosto avanzati da diversi giorni. Top secret il ruolo che Rosso intende offrire a Rossi, ma Pablito è molto interessato ad ascoltare le proposte di Mister Diesel e partecipare attivamente al nuovo corso.