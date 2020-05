Vicenza, Rosso: "Puntiamo alla Serie A, l'Atalanta un modello di riferimento"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha parlato degli obiettivi del club: "La B non è ancora nostra e ne siamo consapevoli. Ma certo il progetto non si ferma qui, vogliamo riportare la squadra e la città dove meritano di stare, non lo nascondo: puntiamo la A e guardiamo ai modelli di riferimento, l’Atalanta, ad esempio. Conosco la famiglia Percassi e la loro idea di sviluppo del calcio è affine alla nostra. Ci vorranno anni per seguire quel percorso, ma tutti insieme ce la possiamo fare".