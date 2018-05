Vicenza, Rosso su Twitter: "Oggi è una giornata importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sabato di fuoco per il Vicenza che questo pomeriggio sfiderà al Menti il Santarcangelo, nel primo round del playout che vale la permanenza in categoria e il possibile nuovo proprietario Renzo Rosso ha voluto far sentire la sua vicinanza con un tweet, seguito dall'hashtag #OnlyTheBrave, prontamente ritwittato dal club biancorosso.