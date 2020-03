Vicenza, Rosso: "Tutto questo passerà ma lascerà molti problemi"

Momento delicato quello che sta attraversando l'Italia. Il patron del Vicenza Renzo Rosso, intercettato da Milano e Finanza ha commentato: "Tutto questo passerà ma lascerà molti problemi e noi dovremo avere l’energia per riuscire a tornare indietro e fare qualcosa di incredibile. La mia compagna Arianna Alessi non dorme più di notte cercando di trovare materiali per gli ospedali: questo e’ il tempo di mostrare il senso di responsabilità. Dobbiamo comunque essere ottimisti per il futuro e guardare alla Cina, dove la scorsa settimana sono tornati alla normalità. Tutto ciò è possibile anche grazie allo smart working che ci consente di continuare a lavorare".