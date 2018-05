Vicenza, Rosso: "Vogliamo unire tutta la provincia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo proprietario del Vicenza Renzo Rosso attraverso un comunicato, pubblicato da Trivenetogoal.it, ha parlato di quanto successo oggi spiegando di non voler rilasciare ulteriori dettagli sull'operazione e di voler lavorare sottotraccia: “Siamo lieti di apprendere il responso positivo del Tribunale in merito alla nostra entrata nel Vicenza Calcio. Sarà per noi un impegno lungo e faticoso perché vogliamo provare a unire tutta la provincia di Vicenza – dai tifosi, agli imprenditori, alle istituzioni In questa fase non rilasceremo nessun ulteriore dettaglio per non dare adito a notizie infondate che generano pettegolezzi e isterismi. Stiamo lavorando con i professionisti per gestire questa trasformazione nel migliore dei modi e formulare una strategia ed un piano interessanti per tutte le parti e per tutti i tifosi”.