Vicenza, sarà ricorso contro la penalizzazione

Secondo quanto riferisce trivenetogoal.it, il Vicenza ha deciso di presentare un ricorso d’urgenza alla Corte Federale d’Appello contro la penalizzazione di quattro punti inflitta in primo grado dal Tribunale Federale. I legali del club sono già a lavoro, e nella giornata di domani verrà presentata tutta la documentazione che verterà sugli stessi argomenti del primo grado: gli avvocati contesteranno il procedimento che ha portato al deferimento e al -4 in classifica per un vizio di forma.

La Procura, infatti, ha indicato come destinatari del procedimento Francesco Pioppi e Marco Franchetto, rispettivamente in qualità di presidente e di amministratore delegato (come da organigramma societario federale prima della cessione a Fabio Sanfilippo), ma non essendo riusciti a rintracciare Pioppi, il provvedimento è stato indirizzato al solo Franchetto; alla data del deferimento, però, risultava essere Fabio Sanfilippo, secondo i legali biancorossi, presidente e amministratore unico.

Da qui la richiesta di invalidare il procedimento.