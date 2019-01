© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sul mercato del Vicenza Virtus il ds biancorosso Wener Seeber ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Rigorosamente calcio". Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal: "E’ possibile che Solerio ci possa lasciare, ci sono un paio di società interessate e decideremo insieme a lui. Maistrello? Abbiamo tre punte centrali e secondo noi una è di troppo e non troverebbe spazio, Razzitti viene da un infortunio e ha recuperato e ora sta bene, Tommy sta facendo benino e sarà il mercato a stabilire chi rimarrà e chi andrà via. Salvi ha un po’ di mercato e stiamo valutando. Andreoni? Non mi risulta, ad oggi non ci sono richieste, Bortot purtroppo non trova spazio ed è giusto che vada a giocarsi le sue carte. Mercato in entrata? Arrigoni è un giocatore del Lecce, lui è in uscita, è duttile e molto bravo a giocare davanti alla difesa, bravo nella lettura delle partite e di testa. È una possibilità. Guerra è stata un’operazione molto rapida e veloce, portare un giocatore importante a gennaio pensa sia una cosa molto difficile e sono contento. Martin invece penso sia uno dei migliori per la categoria".