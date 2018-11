Vicenza, Seeber: "Le cose stanno andando bene ma la strada è lunga"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Vicenza Werner Seeber ha parlato ai microfoni di trivenetogoal.it del buon avvio di campionato dei beric: “Le cose stanno andando bene sia in campionato che in Coppa Italia, siamo contenti ma la strada è ancora lunghissima e siamo appena all’inizio della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare e assolutamente non fermarci", le sue parole riprese da TuttoC.com.