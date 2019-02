© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Werner Seeber, direttore sportivo del Vicenza Virtus, in occasione della presentazione di mister Colella, tornato sulla panchina biancorossa, come riportato dal sito ufficiale ha dichiarato: “Dobbiamo guardare meno quanto accaduto nelle ultime settimane. Domani (oggi, ndr) per noi è un giorno importante, dobbiamo far bene e ritrovare il nostro spirito. Dobbiamo portare avanti il nostro percorso di crescita, tante cose purtroppo non si possono sapere a priori e molte le abbiamo capite. E’ un processo di crescita generale di tutta la società. La rosa è comunque competitiva, di certo non sono diventati tutti scarsi, nel calcio esistono questi momenti in cui l’autostima purtroppo è bassa e certi meccanismi non sono più rodati. Cercheremo di lavorare su questi problemi”.