© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Potrebbe vestirsi dei colori del Vicenza il futuro prossimo di Davide Voltan. Il giocatore, svincolatosi la scorsa estate, è un'idea per il club veneto dove da qualche giorno lavora Michele Serena, tecnico con il quale Voltan ha messo in mostra il suo miglior rendimento alla Feralpisalò. A riportare la notizia è TrivenetoGoal che parla anche del SudTirol come club interessato all'esterno destro.