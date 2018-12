© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vittoria importante la Vicenza Virtus che ha battuto la Giana Erminio di misura. Buona la prima dunque per il tecnico Michele Serena: "Un successo importante, in un campo difficile e al termine di una gara combattuta nella quale ci sono state occasioni da ambo le parti. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi e la loro voglia di lavorare da squadra. Eravamo andati vicini al gol già con Curcio e Giacomelli, poi c'è stato il palo e alla fine abbiamo vinto grazie alla spizzata di Tommy. Nello spogliatoio c'era tanta gioia perché sapevamo che non sarebbe stato facile vincere".