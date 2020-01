Vicenza, si cerca il sorpasso sul Pescara per Melchiorri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Vicenza, dopo aver mollato la pista Ardemagni, sta cercando di chiudere con il Perugia per Federico Melchiorri e anticipare così il Pescara, che da tempo è sull’attaccante classe ‘87. Il giocatore, secondo quanto riferito da tuttoc.com, avrebbe detto sì alla proposta dei veneti, mentre è ancora da trovare l’intesa con il club umbro: il Vicenza ha messo sul piatto 300mila euro più bonus in caso di conquista in Serie B, mentre la richiesta del Perugia si aggira sui 600mila euro.