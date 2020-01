© foto di Andrea Rosito

Il Vicenza è al lavoro per piazzare un grande colpo in avanti, ma prima deve liberare un posto cedendo uno fra Andrea Saraniti e Simone Guerra. Il primo, di proprietà del Lecee, piace molto alla Reggiana, ma potrebbe puntare i piedi e non accettare un trasferimento a metà stagione. Per questo in uscita ci sarebbe anche Guerra che ha rifiutato le avance del Palermo e potrebbe finire alla Triestina, una meta gradita. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che sul fronte entrate il ds Magalini sta lavorando per chiudere con l’Ascoli la trattativa per Matteo Ardemagni che andrebbe a firmare un contratto fino al 2022. I contatti con il club marchigiano e l’agente del calciatore sono continui e presto potrebbe arrivare anche la fumata bianca.