© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Sfumato il rinnovo con il Vicenza Virtus, quasi certamente Stefano Salvi cambierà casacca in questa sessione di mercato. Tante le pretendenti per il giocatore, tra le quali, secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, anche l'Albinoleffe. Su Salvi però si registra anche l'interesse del Modena, anche se appare una destinazione meno probabile rispetto ad una permanenza in Serie C.