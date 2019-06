© foto di Federico Gaetano

Il Vicenza continua a lavorare per rinforzare la difesa nella prossima stagione. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Magnus Troest che però ha richieste molto alte a livello economico e questo potrebbe spingere la società a cercare un altro profilo per il reparto. Il nome, come riporta Trivenetogoal.it, potrebbe essere quello di Nicolò Brighenti che è stato contattato nelle ultime ore, ma anche in questo caso c’è un ostacolo economico da superare.