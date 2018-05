Vicenza, tutto confermato: Rosso non comprerà il titolo sportivo

Tutto confermato in casa Vicenza dopo l'apertura della busta contenente l'offerta di Renzo Rosso per l'acquisto del club da parte del Tribunale. Secondo le prime indicazioni, riportate da Trivenetogoal.it, Rosso non acquisterà il titolo sportivo dei biancorossi, ma tutto il resto trasferendo di fatto il Bassano al Menti e cambiandogli denominazione. Ora i giudici hanno preso altre 24-48 ore di tempo e una decisione definitiva è attesa al massimo per giovedì.