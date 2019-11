Vicenza, tutto pronto per il rinnovo di Luca Rigoni

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it con il ritorno di Stefano Rosso in Italia in casa Vicenza dovrebbe decollare la trattativa per il rinnovo del centrocampista Luca Rigoni. Il giocatore arrivato la scorsa estate per aiutare il club a tornare in Serie B dovrebbe prolungare di un’altra stagione il suo rapporto con i biancorossi a prescindere dalla categoria in cui giocheranno. Un altro atto d’amore dopo quello compiuto in estate quando aveva rifiutato l’offerta dell’ambizioso Benevento in Serie B.