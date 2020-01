Fonte: TuttoC

© foto di Federico De Luca

Passi avanti nella trattativa tra il Vicenza e Andrea Nalini, esterno offensivo del Crotone. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, le due parti stanno ancora limando gli ultimi dettagli per definire la trattativa e la situazione dovrebbe risolversi positivamente nel pomeriggio con la firma che legherà il giocatore alla capolista del girone B. Per Nalini si prospetta un ritorno in Veneto, sua regione di origine, dopo le sette stagioni con la Virtus Verona tra il 2007 e il 2014.