Vicenza V., Laurenti: "Ci vorrà ancora tempo per arrivare al top"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo l’amichevole contro il Campodarsego, il centrocampista del L.R. Vicenza Virtus Gianluca Laurenti ha parlato alla stampa: “A parte i due gol realizzati oggi si è visto un progresso nella mia condizione ma ci vorrà ancora tempo per arrivare al top. Per quanto riguarda questa lunga preparazione pre campionato ci stiamo un po’ adattando. Il più contento è il preparatore che ci può far lavorare di più. A parte gli scherzi dal mio punto di vista - evidenzia Biancorossi.net - forse è anche meglio perché ci tenevo a vedere come rispondeva il mio fisico dopo i problemi della scorsa stagione. La condizione altalenante era in preventivo ma con il tempo migliorerà. Il mister ci chiede una grande intensità e di andare a recuperare subito ogni palla che perdiamo e già l’anno scorso a Bassano questo ci ha aiutati tanto. Sappiamo che funziona e abbiamo la fortuna di ripartire da un modo di giocare già consolidato dall’anno scorso e che molti di noi sanno già applicare, la squadra poi è composta da bravi ragazzi e mi pare che anche quelli che sono arrivati siano stati presi con lo stesso criterio in modo da integrarsi in un gruppo già buono di suo”.