Il mercato in entrata del LR Vicenza V. - come succede per molte in questo mese di gennaio - dipenderà dalle uscite: secondo quanto riportano i colleghi del Corriere del Veneto sulla lista dei partenti al momento il terzino Tommaso Bortot (classe 1997), l'attaccante Matteo Rover (classe 1999, l'Inter vuole infatti per lui maggiore continuità e già nei mesi scorsi si era vociferato di un interessamento del Renate che però non aveva preso quota), e l'attaccante Tommy Maistrello (classe 1993). A loro potrebbe aggiungersi anche l'attaccante Ardit Gashi (classe 1998).