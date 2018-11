Vicenza Virtus, Colella: "Possiamo migliorare nel reparto offensivo"

Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia del big-match del Girone B fra Triestina e Vicenza Virtus, consueta conferenza stampa pre-gara per il tecnico dei veneti Giovanni Colella. Queste le sue riflessioni sulla delicata sfida e sugli avversari:

Il Vicenza ha già battuto di recente in Coppa Italia la Triestina ai rigori, ma questo non conterà domani: "Sono discorsi diversi, è stata una vittoria importante anche quella ma le squadre cha andranno in campo domani sono differenti, quindi è giusto considerarla una cornice diversa".

Sono arrivate due sconfitte nelle due ultime trasferte, ma non è questo che preoccupa Colella: "Per me c'è poca differenza fra punti interni e punti esterni, a ma fa girare le scatole alternare sconfitta e vittoria, dobbiamo trovare un cammino un po' più omogeneo, se vogliamo restare fino alla fine a combattere spalla a spalla con tutti dobbiamo fare un pochino meglio. Ai ragazzi ho parlato di prestazione e non di risultati, senza continuità di prestazioni non ci sono i risultati. Domani mi aspetto una prestazione importante, è uno step importante, abbiamo ancora dei grossi margini di miglioramento, la mia sensazione è che la squadra possa mettere qualcosa in più soprattutto per quel che riguarda i tre davanti, come intesa e come reparto. In generale abbiamo grossi margini anche sulla gestione della manovra, sulla convinzione di alcune cose sui cui lavoriamo durante la settimana".

Capitolo infortunati ed acciaccati: "Abbiamo perso De Falco per quella botta che aveva preso a Monza che ho gestito male, abbiamo perso Andreoni che ha un piccolo fastidio, un affaticamento muscolare, ma è normale perchè è quello che ha giocato di più e non verrà convocato. Mantovani questa settimana un po' meglio, ma è uno di quelli che soffre di più perchè si allenato da solo per due mesi, mentre Bizzotto ha recuperato bene".

Al posto di De Falco ci sarà molto probabilmente Salvi: "Stefano è un giocatore generoso, aggressivo, sicuramente non ti darà le geometrie e la qualità di De Falco, bisognerà poi aggiustare un pò il centrocampo ma semplicemente per le caratteristiche dei giocatori, è l'alchimia fra di loro che crea un reparto fatto bene".

Gara molto sentita a Vicenza, i tifosi accorreranno in massa al Nereo Rocco: "Noi facciamo questo mestiere per giocare partite come quella di domani sera, nel mezzo bisogna giocare anche altre partite e vincerle uguale, ma lo stimolo di una partita così ti ritempra. Domani non è neanche necessario creare chissà quali aspettative nei giocatori, sei secondo in classifica, vai in casa della prima davanti a un pubblico e uno stadio importante".

Sulla Triestina e sul fatto che a Trieste stanno caricando molto l'importanza di questa partita: "Non mi interessa niente, loro stanno facendo il proprio percorso, sono primi in classifica meritatamente, hanno una buona squadra, un allenatore secondo me molto bravo, però io penso alla mia squadra, se sposto troppo l'attenzione sugli avversari ne do poca ai miei giocatori, e io questo non lo voglio".

Infine sul tema tattico della partita: "Fondamentale partire a mille dal primo minuto, dare un'impronta diversa a questa partita, partire belli carichi, intensi, ed è di questo che abbiamo parlato oggi".