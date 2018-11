Vicenza Virtus, il ritorno di Paolo Rossi: sarà ambasciatore del club

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Ha fatto la storia della Lanerossi Vicenza e ora torna, in una nuova veste, alla LR Vicenza Virtus. Paolo Rossi sarà infatti ambasciatore del club biancorosso. Così l'ex attaccante ai microfoni del sito ufficiale: “Ho accettato la proposta di Renzo Rosso perché è un imprenditore serio e concreto e perché sono contento di rientrare a far parte di una grande famiglia che non ho mai dimenticato e che ho sempre avuto nel cuore, per quello che mi ha dato e per quello che ha rappresentato nella mia vita e nella mia carriera. Adesso le carte ci sono tutte per costruire il Vicenza del futuro, per fare un ottimo lavoro e raggiungere obiettivi importanti e per far sì che la mia esperienza vincente con questi colori possa ripetersi ancora. Puntare in alto si può, avanti tutta”.