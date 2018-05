Vicenza, Zanini: "Autentica impresa in un'annata disastrosa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Vicenza Nicola Zanini ha commentato la salvezza ottenuta nel playout contro il Santarcangelo: "E’ stata un’emozione continua, esasperata all’ennesima potenza, abbiamo sofferto fino alla fine. Abbiamo complessivamente meritato nelle due partite. Mi dispiace per l’avversario, queste restano comunque gare brutte ma il Vicenza ha fatto un’autentica impresa in una annata disastrosa. E questo traguardo ce lo godiamo. Ho passato dei brutti periodi, nella mia prima parentesi ho fatto altro oltre che l’allenatore, nelle ultime due settimane ho fatto invece solo l’allenatore. Non voglio togliermi nessun sassolino, ora sarebbe troppo facile parlare, ne parleremo magari quando siamo più lucidi, ora voglio solo godermi questa vittoria, ringrazio i ragazzi e il mio staff, in modo particolare Gino Sterchele che mi è sempre stato vicino e mi ha dato una grande mano. Abbiamo perso abbastanza presto De Giorgio che ringrazio ulteriormente perché ha comunque voluto scendere in campo pur essendo fortemente debilitato. Chi è subentrato ha dato il massimo, questo era lo spirito che avevo chiesto ai ragazzi. Abbiamo dato identità ad una squadra che arrivava con poche certezze e i ragazzi hanno fatto il resto".