Vicenza, Zanini: "Dobbiamo salvarci sul campo"

Fonte: vicenzacalcio.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nicola Zanini, tecnico del Vicenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Santarcangelo: "Il discorso campo, giunti a questo punto, trova il tempo che trova; abbiamo lavorato maggiormente sulla testa. Non è bello fare i play-out ma oramai ci siamo. Quello che ho chiesto in primis ai ragazzi è di essere uomini e poi viene tutto il resto. Queste sono partite per uomini veri e servono gli attributi. Chiedo cuore, anima, testa. La squadra l’ho ritrovata in un momento diverso da quando sono arrivato la prima volta. Siamo alla vigilia di uno spareggio, quando gli ho lasciati eravamo reduci da un paio di risultati negativi ma tutto sommato, qualche settimana prima, si parlava addirittura di agganciare i play-off. Sapevo che potrei averli trovati mentalmente dispiaciuti però ora tutto deve essere cancellato.

Cerco di essere molto obiettivo e pragmatico, non ci sono altre strade in questo momento, non si può recriminare su quello che è stato. Il campionato è finito, fortunatamente la memoria sportiva nel calcio a volte è corta e il fatto magari di giocare bene e vincere questi play-out permetterebbe di riabilitare in parte una stagione complessa. La squadra non ha seguito in questo frangente quello che i giornali hanno riportato circa l’interessamento di Renzo Rosso, si è giustamente estraniata, ne ha preso atto ma l’ho vista concentrata solo su quello che siamo chiamati a fare. Non ho sentito il chiacchiericcio di spogliatoio e mi ha fatto piacere. E’ una notizia che non sta me affrontare, se ne parlerà più avanti ma è certamente una notizia bomba. Resta il fatto che bisogna salvarsi sul campo, tutto il resto non centra. Dobbiamo centrare l’obiettivo per noi, per fare un regalo ai tifosi, alla città. Tutto quello che succederà dopo non spetta a noi. Dobbiamo assolutamente salvarci sul campo per dignità ed orgoglio personale. Se noi pensiamo di giocare da singoli abbiamo quasi perso in partenza, se giochiamo da gruppo, probabilmente l’aspetto che è mancato in questa stagione, ne usciremo bene. Ritengo che le stagioni siano fortemente condizionate da questo aspetto, la componente tecnica ora vale meno.

Con il Santarcangelo si è perso sia all’andata che al ritorno anche se non c’ero io in panchina. Spero che anche questo fatto funga da monito per cambiare rotta. Troveremo un avversario in salute che ha condotto un bel finale di campionato, arrabbiato per la situazione, ma senza mancare di rispetto non mi interessa l’avversario e guardo solo a noi stessi. La strada per uscire c’è ma è necessario imboccare quella strada. Loro hanno il sessanta percento di possibilità di passare, noi il quaranta. Davanti ci sono centoottanta minuti, abbiamo il tempo per poter andarci a prendere questa vittoria, qui in casa o all’ultimo minuto."