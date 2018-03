Vicenza, Zanini: "Il nostro destino si decide in questo mese"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Vicenza Nicola Zanini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro la Triestina (vicenzacalcio.com): "Il fatto di dire ho tre partite in meno rispetto a qualcuno può essere positivo ma le gare vanno giocato e la classifica interpretata. E’ necessario ora vivere partita per partita, ci aspettano sette partite in ventotto giorni, spesso ravvicinate. Sarà complicato ma in questo mese c’è il destino del Vicenza. Ho già parlato con tutti i ragazzi, servono sacrifici ma ci siamo e siamo pronti ad affrontarli. Il nostro futuro si decide adesso. La palla torna sempre a noi, la teniamo volentieri, penso che lo stiamo dimostrando. La Triestina? E' un’ottima squadra, da primi posti come organico e struttura. Domani troveremo un campo pesante, con possibilità di pioggia, sarà una battaglia ma fa parte del calcio. Abbiamo provato per il centro campo un paio di soluzioni che mi riservo sino all’ultimo. Loro sono molto bravi sugli esterni, portano molti uomini nella metà campo offensiva e noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti, ma nello stesso tempo dare anche la nostra impronta al gioco. Sarà dura anche per loro”.