Vicenza, Zanini verso l'esonero. Può tornare Lerda

La dirigenza del Vicenza in serata si riunirà per decidere il futuro di Nicola Zanini dopo l'ultimo periodo negativo con quattro sconfitte in cinque gare. Al posto del tecnico, che aveva sostituito a novembre Alberto Colombo, potrebbe tornare – come riferisce Gazzamercato.it - Franco Lerda, già alla guida dei berici nel finale della stagione 2015-16 e all'inizio di quella successiva.