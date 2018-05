Vicenza, Zocchi: "Testa bassa e lavoro in vista di 2 gare decisive"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Intervistato dal Giornale di Vicenza il direttore sportivo Moreno Zocchi ha fatto il punto al termine del campionato: “Non c'è nulla da salvare e questo non è il modo migliore per preparare le due gare più importanti della nostra vita. Dobbiamo allenarci a testa bassa e star zitti. In queste settimane la squadra ha sempre lavorato bene, ma poi la domenica le prestazioni sono state altre e c'è poco da dire a riguardo. - continua il ds del Vicenza – Ritiro? Magari, ma con quali soldi? Lerda lo vedo lavorare tutti i giorni, il mister non c’entra veramente niente”.