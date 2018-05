Vicenza, Zocchi: "Tutti uniti per la salvezza. Ma non la festeggerò"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

In una lunga conferenza stampa il direttore sportivo del Vicenza Moreno Zocchi ha interrotto il silenzio stampa facendo luce su quanto accaduto negli ultimi mesi: “Abbiamo cercato di far capire che si sta facendo tutto il possibile per salvare questa società e la decisione del silenzio stampa è stata presa di comune accordo. Per quanto riguarda i punti di penalizzazione nessuno sa se li decideranno prima o dopo i play off, non dipende da noi e possiamo solo aspettare, ma ci siamo messi in questa situazione e dobbiamo tirarcene fuori con le nostre forze. Se mi avessero detto ad inizio campionato che avremmo fatto zero punti con Santarcangelo e Ravenna non ci avrei creduto. Lerda e io stiamo facendo un lavoro, mentre il curatore sta portando avanti il suo, ma siamo tutti concentrati su un unico obiettivo che è la salvezza e l'unico mio rammarico è quello di non essere riuscito a isolare la squadra dal casino che si è creato attorno a noi. Se resteremo in Serie C non festeggerò perché con tutto il rispetto sono il ds del Vicenza e non quello del Renate. L’asticella non va mai abbassata, ma questo è l’unico obiettivo che ci rimane. - continua Zocchi come riporta Trivenetogoal.it – Riduzione stipendi? Quando è stato chiesto ai giocatori di ridursi lo stipendio è vero che c’è stata un’inversione di tendenza rispetto a quello che si vedeva in campo prima. Chi a gennaio ha deciso di restare sapeva che c'era il rischio di perdere dei soldi, è stata fatta una scelta e non ci importa di perdere dei soldi perché è molto più importante la faccia e la credibilità che ognuno di noi possiede. Striscione? Logico che quando leggi uno striscione che ti addita del traditore puoi inizialmente prenderla male. In realtà poi si capisce che è un gesto dettato dall'amore anche perché i tifosi hanno dimostrato in più occasioni la loro vicinanza a tutti noi e dopo quello che hanno fatto il rapporto non si può rompere per una cosa simile”.