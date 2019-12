La situazione in casa Bisceglie resta delicatissima, con un futuro ancora tutto da definire. Ma, come riferisce tuttoc.com, la società rompe il silenzio, attraverso la vicepresidente Francesca Ferri, intervenuta al “Gran Galà” del Calcio pugliese: “Canonico manterrà con forza e fermezza gli obiettivi e le obbligazioni contrattuali, ma è disposto a cedere gratuitamente il suo titolo. Finché non si troverà una soluzione, manterrà la sua posizione e porterà avanti questo campionato".