Vicepres. Imolese: "Noi non molliamo, e la squadra rimarrà in Serie C"

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, la vice presidente dell’Imolese Fiorella Poggi, nonché moglie del patron rossoblù a Lorenzo Spagnoli, ha fatto il punto della situazione circa il campionato dei suoi: "Mio marito quando acquistò l’Imolese, nel 2012, militava ancora in Eccellenza, poi l’anno dopo fra i Dilettanti, e oggi, dopo tre anni, ci troviamo a cavalcare l’onda del professionismo insieme a compagini importanti, in un girone davvero infernale, il più forte sicuramente di tutti dove quest’anno pare che niente ci vada bene. Ma quello che è certo, è che noi non molliamo e che la squadra rimarrà in questa categoria. Che diamine, non siamo la Cenerentola di turno, abbiamo una squadra strutturata per rimanere fra i professionisti, un allenatore, Atzori, chiamato apposta per il bene della società e dei giovani che in campo si danno da fare, sono dei professionisti veri, con la mentalità vincente e con la determinazione che richiede questo periodo. Ci tengo alla reputazione sia della nostra famiglia, sia dell’Imolese che deve essere guardata con rispetto, soprattutto per le persone professionali e competenti che ci lavorano. E nonostante la situazione attuale, il sogno di mio marito rimane quello di vedere l’Imolese, negli anni, in serie A"