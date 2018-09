Vicepres. Monza: "Berlusconi? Dovrebbe esserci conclusione positiva"

Roberto Mazzo, vice-presidente del Monza, ha rivelato ulteriori dettagli sulla vendita del club a Monza-News.it: "Galliani ha spiegato molto bene la situazione in essere nell'intervista al Corriere. C'è in atto una due diligence che dovrebbe concludersi positivamente. Io ho un 5% di cui ringrazio la famiglia Colombo e mi atterrò alle disposizioni societarie. Sarò l'ultimo dei problemi in questo senso e se potrò restare lo farò volentieri. La storia del Monza dovrebbe cambiare, basti pensare all'esposizione mediatica di questi giorni".