Vicepres. Piacenza: "Terrani la nostra prima scelta, non Ceccarelli"

Roberto Pighi, vicepresidente del Piacenza, intervenuto come ospite a Telelibertà nella trasmissione Zona Calcio, ha svelato alcuni retroscena di mercato, dopo il triplice annuncio di Terrani, Ferrari e Bachini: "E' stato un piccolo capolavoro quello compiuto dal nostro direttore con Terrani: convincere un giocatore ad accettare un accordo di soli sei mesi per scendere in C non è cosa da tutti. E badate bene, Terrani era la nostra prima scelta, non Ceccarelli". E ancora: "Ero davvero stanco di sentire parlare di giocatori schierati fuori ruolo, di buchi in certi reparti e così abbiamo deciso di muoverci in maniera importante e di fornire al nostro allenatore i giocatori richiesti".