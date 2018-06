Vicepres. Siracusa: "Con Bianco ci siamo lasciati bene"

Parte la settimana che darà lo slancio definitivo al calciomercato. Fin qui poco o nulla. Sarà la settimana dell'inizio del Mondiale ma è una cosa che non ci riguarda e rosichiamo di brutto a pensare che aspettiamo 4 anni e poi non ci presentiamo neanche. Grazie Ventura. Ogni tanto...

Juve, Perin non è la scelta giusta. Monchi sta ricostruendo il Colosseo. "Caso Parma" e regole da riscrivere. Squadre B, così non ci siamo...

Inter, Gazzetta: "Si stringe per Gonzalez, rinforzo Champions"

Juventus, Corriere di Torino: "Higuain non torna"

SPAL, La Nuova Ferrara: "In attacco spunta Monachello"

Napoli, Gazzetta: "Lobotka, un altro slovacco per il centrocampo"

Milan, Gazzetta: "Pessimismo anche in caso di appello al Tas"

Roma, Gazzetta: "Al tavolo con l'Ajax per il bis"

Perugia, Corriere dell'Umbria: "Il diamante DC10 è per sempre?"

Il vicepresidente del Siracusa Giancarlo Cutrufo parla della strategia seguita dal club azzurro: "Facciamo contratti di un anno ai tecnici - riporta La Gazzetta dello Sport - perché ci piace alla fine del campionato avere la libertà di scegliere se continuare insieme o meno. Con Bianco ci siamo lasciati bene". Per la successione il nome caldo è quello di Giuseppe Pagana che deve però liberarsi dal Troina.

