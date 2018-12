© foto di Giuseppe Andriani

Tonino Donatiello, vicepresidente della Virtus Francavilla, ha dichiarato ai microfoni del Quotidiano di Brindisi che pare in vista la soluzione ai problemi legati allo stadio 'Giovanni Paolo II': "Sembra che la questione stadio sia in fase di risoluzione. Abbiamo patito tanto, i lavori hanno avuto dei problemi, pur senza addossare le colpe a nessuno per noi è stata dura. Adesso sembra che le cose stiano procedendo in maniera spedita. Vado spesso a vedere come vanno avanti i lavori e noto ogni giorno che si sta lavorando seriamente. Speriamo di poter tornare presto nella nostra casa".