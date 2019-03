© foto di Federico Gaetano

Sfida in trasferta per il Vicenza che questo pomeriggio sarà ospite del Sudtirol. In vista del match, il tecnico biancorosso Giovanni Colella ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo fare punti, per consolidare l’ingresso ai playoff, la gara di mercoledì in Coppa rappresenta uno snodo fondamentale, però ora dobbiamo pensare alla gara di domani. Loro sono una squadra fisica, nelle ultime gare sono un po’ cambiati anche nel modulo, ma sono davvero una squadra solida con un ottimo allenatore. Il Südtirol è una tra le migliori società in circolazione, continuano a fare passi in avanti, investimenti importanti e mirati, gestendo le cose con attenzione e tranquillità".